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Bayern Münih 1 puanı son dakikada kurtardı! RB Salzburg 1-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Bayern Münih 1 puanı son dakikada kurtardı! RB Salzburg 1-1 Bayern Münih MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda RB Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 1-1 sona ererken Bayern Münih beraberliği 90.dakikada Coman ile yakaladı. İşte maçın detayları...

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