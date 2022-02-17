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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi hakkında açıklama yapıldı. Siyah beyazlılar Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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