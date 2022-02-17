17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan flaş Pjanic açıklaması! İşte sakatlık durumu

Beşiktaş'tan flaş Pjanic açıklaması! İşte sakatlık durumu

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Beşiktaş’tan flaş Pjanic açıklaması! İşte sakatlık durumu

Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarında sakatlık geçiren Miralem Pjanic hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlıların resmi açıklamasında Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA