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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig’de 4 haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu. 28. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadelesi 6 Mart Pazar günü oynanacak. 29. haftada Galatasaray ile Beşiktaş, 14 Mart Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

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