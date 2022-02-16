Canlı I Inter - Liverpool (CANLI SKOR) Şampiyonlar liginde dev maç

INTER - LİVERPOOL 11'LER:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota.

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BARELLA CEZALI

Ev sahibinde Correra ve Gosens sakatlıkları, Barella cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Salah ve Mane'li İngilizler'de ise önemli bir eksik yok.