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Canlı I Inter - Liverpool (CANLI SKOR) Şampiyonlar liginde dev maç

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Canlı I Inter - Liverpool CANLI SKOR Şampiyonlar liginde dev maç

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı dev bir karşılaşmayla devam ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya'da Liverpool'u ağırlıyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geliyor.

INTER - LİVERPOOL 11'LER:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota.

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BARELLA CEZALI

Ev sahibinde Correra ve Gosens sakatlıkları, Barella cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Salah ve Mane'li İngilizler'de ise önemli bir eksik yok.

İNGİLİZLER DAHA ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bunların 1'ini İnter kazanırken, Liverpool 3 kez sahadan zaferle ayrıldı. Gecenin diğer maçında aynı saatte Salzburg-Bayern Münih karşılaşacak.

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KRİTİK MAÇ 23'DE

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter - Liverpool maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak

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