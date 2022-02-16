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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Larin ve Rıdvan Yılmaz'ın son durumu...

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Larin ve Rıdvan Yılmaz’ın son durumu...

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in sağlık durumuna dair Beşiktaş'tan açıklama geldi. İki oyuncunun da arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

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