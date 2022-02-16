16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? FB Avrupa Konferans Ligi FB Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? FB Avrupa Konferans Ligi FB Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? FB Avrupa Konferans Ligi FB Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı play-off turunda takvim belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off turunun ilk ayağı İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlu çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? FB Avrupa Konferans Ligi FB Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifreli mi, şifresiz mi? FB Avrupa Konferans Ligi FB Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 17 Şubat Perşembe saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

ÇEKYA EKİPLERİYLE 11. MÜSABAKASINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 239. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 238 87 51 100 297 348

SLAVIA PRAG'TA TEKNİK DİREKTÖR TRPISKOVSKY, İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak.

Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA