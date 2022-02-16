Süper Lig yayın ihalesi için devrim gibi öneri! Süper Lig TV ve dekoder...

HER ŞEY CUMA GÜNÜ YAPILACAK SON TOPLANTIDA NETLEŞECEK

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.

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