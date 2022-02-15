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Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Portekiz takımı Sporting Lizbon, sahasında turnuvanın favori ekiplerinden Manchester City ile karşılaşacak. Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna da futbol severler yanıt arıyor.

Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak isteyen takımlar ilk maçlarda iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Portekiz'de oynanacak Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon Manchester City maçı bugün saat 23:00'de başlayacak. Sporting Lizbon Manchester City maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Zinchenko; Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Foden

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