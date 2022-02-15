Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
SPOR ahaber.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Portekiz takımı Sporting Lizbon, sahasında turnuvanın favori ekiplerinden Manchester City ile karşılaşacak. Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna da futbol severler yanıt arıyor.
Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak isteyen takımlar ilk maçlarda iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Portekiz'de oynanacak Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SPORTİNG LİZBON MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Sporting Lizbon Manchester City maçı bugün saat 23:00'de başlayacak. Sporting Lizbon Manchester City maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- YKS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2022 YKS TYT AYT başvuru son gün ne zaman?
- Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı neden öldü?
- PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına kimler katılabilir?
- Yastık altı altın sistemi nedir? Yastık altı altın sistemi ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor?
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?
- Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?
- Gerginlik tırmandı! Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?
- Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır?