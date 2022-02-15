Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak isteyen takımlar ilk maçlarda iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Portekiz'de oynanacak Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?