PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?
PSG - Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. PSG, A Grubu'nda Manchester City'nin ardından 11 puanla ikinci olurken, Real Madrid, altı maçta beş galibiyetin ardından 15 puanla D Grubu'nu kazandı. Peki, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?
PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. İki dev kulübün karşı karşıya geleceği maçta nefesler tutulacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
PSG -REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı 15 Şubat Salı günü TSİ 23.00 başlayacak. Karşılaşma Exxen Spor'dan şifreli olarak canlı yayınlanacak.
SERGIO RAMOS FORMA GİYEMEYECEK
Uzun süredir Real Madrid'de forma giyen 35 yaşındaki Sergio Ramos, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. 2005-2021 sezonlarında Real Madrid forması terleten Ramos, geçtiğimiz sezon PSG'ye transfer oldu.
PSG SON 16 TURUNA ODAKLANDI
PSG, Lizbon'da düzenlenen 2020 finalinde Bayern Münih'e 1-0 yenildikleri ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyor.
GÖZLER MESSİ'DE
Her geçen yıl kadrosunu David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar ve Kylian Mbappe gibi süper yıldızların eklenmesiyle daha da güçlendiren PSG, her yıl o kadar çok istediği Şampiyonlar Ligi kupasını bir türlü kaldıramadı. 2020'de final oynamasına rağmen turnuvadan ikinci ayrılan PSG, şimdi de dünya yıldızı Messi ile hedefine ulaşmak istiyor.
Messi, geçen yaz PSG ile 20 maçta sadece yedi gol atarak iki yıllık bir anlaşma imzaladığından beri yeni kulübüne yavaş yavaş adapte oldu.
PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, 34 yaşındaki Arjantinli'nin yeni çevresinde doğru dengeyi bulması için zamana ihtiyacı olduğunu tekrarlayıp duruyor, ancak tüm gözler Messi'nin, İspanya'da Barcelona ile geçirdiği uzun süre boyunca filelerini havalandırdığı Real Madrid'e karşı olacak. Messi, Real Madrid'e karşı çıktığı 45 maçta 26 gol 14 asist kaydetti.
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