PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?

Messi, geçen yaz PSG ile 20 maçta sadece yedi gol atarak iki yıllık bir anlaşma imzaladığından beri yeni kulübüne yavaş yavaş adapte oldu.

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, 34 yaşındaki Arjantinli'nin yeni çevresinde doğru dengeyi bulması için zamana ihtiyacı olduğunu tekrarlayıp duruyor, ancak tüm gözler Messi'nin, İspanya'da Barcelona ile geçirdiği uzun süre boyunca filelerini havalandırdığı Real Madrid'e karşı olacak. Messi, Real Madrid'e karşı çıktığı 45 maçta 26 gol 14 asist kaydetti.