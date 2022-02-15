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Canlı I PSG - Real Madrid (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

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Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Canlı I PSG - Real Madrid CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi’nde dev maç

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Messi ve Mbappe'li PSG, Benzema ve Modric'li Real Madrid'i evinde ağırlayacak. Kritik karşılaşmada iki takımda rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappe, Messi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

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REAL ÇOK İSTEKLİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç öncesinde "Zorlu bir takıma karşı zor bir maç olacak. Sonucun kimseyi şaşırtmayacağı bir gece bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir rakip karşısında her zamankinden çok daha istekli olacağız." dedi.

RAMOS FORMA GİYEMEYECEK

Bir süredir sahalardan uzak kalan Neymar ve Karim Benzema'nın durumları maç saatinde belli olacak. Ev sahibi takımda Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek.

PSG'DE SON DURUM

Devler Ligi'nde sezona Club Brugge beraberliğiyle başlayan PSG, A Grubu'nu 11 puanla Manchester City'nin arkasından 2. sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Ligue 1'de aralık ayından sonra oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik alıp tökezliyormuş gibi gözükse de son 4 lig maçında sadece 1 gol yiyip 12 puan toplayarak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

REAL MADRID'DE SON DURUM

Son 7 lig maçında sadece 3 galibiyet alsa da La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid, İspanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü ancak Kral Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Devler Ligi'nin D Grubu'nda FC Sheriff karşısında aldıkları yenilgi çok konuşulmuştu, yine de 15 puanla grubu zirvede noktalamayı başarmışlardı.

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