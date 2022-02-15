Canlı I PSG - Real Madrid (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappe, Messi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

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REAL ÇOK İSTEKLİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç öncesinde "Zorlu bir takıma karşı zor bir maç olacak. Sonucun kimseyi şaşırtmayacağı bir gece bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir rakip karşısında her zamankinden çok daha istekli olacağız." dedi.