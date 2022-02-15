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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de aradığı başarıyı bulamayan Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndaki Slavia Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.

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