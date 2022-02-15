Son dakika: Galatasaray'da Erick Pulgar'dan ayrılık açıklaması! Tarih verdi
Son dakika... Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Şilili futbolcu Erick Pulgar, sezon sonu İtalya’ya döneceğini açıkladı.
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara transfer sürecini anlatarak, "Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim" şeklinde konuştu.
"HEMEN ADAPTE OLDUM"
Takımda çok iyi karşılandığını aktaran Pulgar, "Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili de konuşan Erick Pulgar, "Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı, güzel bilgiler veriyor. Bizleri maça çok iyi hazırlıyorlar. Sahamıza ilk gittiğimde taraftarımızı görünce adrenalin hissettim" diye konuştu.
"İLK HEDEFİM 11 BAŞLAMAK"
Erick Pulgar, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de başlamak istediğinin altını çizerek, "İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim" değerlendirmesini yaptı.
"MELO SAYGI DEĞER BİR OYUNCU"
Galatasaray'da forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo ile ilgili yöneltilen soruya "Melo'yu tanıyorum. Sahada karakterini gösteren ve saygı değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dışarda sakin bir insanım ve sahaya çıkınca farklı bir karaktere bürünüyorum. Galatasaray formasını giydikten sonra sahaya girince gerçekten farklı oluyorum" yanıtını verdi.
"SEZON SONU DÖNÜYORUM"
Sezon sonunda İtalya'ya döneceğini belirten Pulgar, "İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim" ifadelerini kullandı.
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