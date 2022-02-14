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Yayın ihalesi ne zaman belli olacak? Teklif süresi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Yayın ihalesi ne zaman belli olacak? Teklif süresi sona erdi

Son dakika haberine göre: Yayın ihalesinde teklif süresi sona ererken TFF Başkanı Nihat Özdemir, ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını temenni ettiğini belirtti.

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