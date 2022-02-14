Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı?
Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı? Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig’de yeni yayın ihalesinin sahibi belli oluyor. Yapılacak yayın ihalesi sonucunda, maçları yayınlayacak kanal belirlenecek. Peki; Süper Lig yayın ihalesi kim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı? Süper Lig'de maçları yayınlayacak yayıncı kuruluşun kim olacağı merak ediliyor. Birçok yayın grubu ihaleye katılmak için harekete geçmişti. İşte; Süper Lig yayın ihalesine ilişkin merak edilen detaylar!
SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?
Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayın ihalesi için kurulan komisyon toplandı. Türkiye Futbol Federsyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen komisyonda, ihale komisyonuna başkanlık yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Kadir Kardaş ve Erhan Kamışlı, Kulüpler Birliği İhale Komisyonu'nda yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil hazır bulundu. Bu isimlerin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu da komisyona katılım sağladı.
İhalenin özel ve kamu dahil herkese açıldığını söyleyen Özdemir, "Şartnamemizi de hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken danışmanımız IMG ve sizlerin görüşleri doğrultusunda birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibarıyla tarih ve saat noktalanmıştır. 36'sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı.
Türk futboluna katkı sağlamak isteyen ve ihaleye talip olan yerli, yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. Tekrar tüm komisyon üyelerimize, komisyonumuza danışmanlık yapan IMG Medya'ya, ihale tekliflerini temsil alan Deloitte Türkiye'ye, şartname hazırlanması sürecinde büyük emek veren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini kazanan firma, 21 Şubat'ta resmen açıklanacak.
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- Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı?
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