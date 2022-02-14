Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı?

İhalenin özel ve kamu dahil herkese açıldığını söyleyen Özdemir, "Şartnamemizi de hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken danışmanımız IMG ve sizlerin görüşleri doğrultusunda birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibarıyla tarih ve saat noktalanmıştır. 36'sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı.

Türk futboluna katkı sağlamak isteyen ve ihaleye talip olan yerli, yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. Tekrar tüm komisyon üyelerimize, komisyonumuza danışmanlık yapan IMG Medya'ya, ihale tekliflerini temsil alan Deloitte Türkiye'ye, şartname hazırlanması sürecinde büyük emek veren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.