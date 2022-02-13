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Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı: Konyaspor maçında hayatını kaybettti

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Trabzonspor’dan başsağlığı mesajı: Konyaspor maçında hayatını kaybettti

Trabzonspor, ligin 25. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken devre arasında üzücü bir gelişme yaşandı. Trabzonsporlu bir taraftar Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bordo mavililer resmi sitesinden maç sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

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