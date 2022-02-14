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Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor BJK maç saati kaç?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor BJK maç saati kaç?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı saat kaç? Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelenin maç saati ise futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor BJK maç saati kaç? Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Ligin ilk yarısında oynanan tartışmalı maç 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi

SON DÖNEMDE GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

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