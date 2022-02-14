Son dakika: TFF’den naklen yayın ihalesi ile ilgili açıklama
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, naklen yayın ihalesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 14 firmanın 15 farklı teklif sunduğu ifade edilirken ihalenin en kısa zamanda sonuçlandırılacağı belirtildi.
Futbol Federasyonu, gelecek sezon ve sonraki sezonların naklen yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yayımladı. TFF resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 14 firmanın 15 farklı teklif götürdüğü duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve Yayın İhale Komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.
Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.
Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır.
Yayın İhale Komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayı yardım başvuruları başladı! 2022'de belediye, valilik, kaymakamlık yardımları! Nakit, erzak, gıda kalem kalem açıklandı...
- Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 yılı bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte tarih ve başvuru detayları...
- YKS başvuru tarihi: YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? YKS başvuruları bitti mi?
- 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? Nereden nereye bağlanacak?
- Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor BJK maç saati kaç?
- Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı?
- Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman çıkacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?
- İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB'den tatil açıklaması