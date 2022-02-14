Cristiano Ronaldo futbolu mu bırakıyor? Gündeme bomba gibi düşecek iddia
Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 2022 yılına kötü bir başlangıç yaptı. 37 yaşındaki Portekizli oyuncunun sezon sonu için bomba etkisi yaratacak bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor.
Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde düşüş göstermeye başlayan kariyeri, efsanesi olduğu Manchester United'da devam etti.
2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi. Beşi Premier Lig olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen son maçlarda etkisiz kaldı. Portekizli yıldız Ronaldo, son golünü 30 Aralık'ta takımının 3-1 kazandığı Burnley maçında atmıştı.
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