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Galatasaray'a genç sol bek! Yuri Gorshkov için flaş hamle

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Galatasaray’a genç sol bek! Yuri Gorshkov için flaş hamle

Transfer sezonunda genç ve geleceğe yönelik oyuncuları tercih eden Galatasaray, 22 yaşındaki Rus sol bek Yuri Gorshkov'a talip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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