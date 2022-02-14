Hatayspor - Göztepe CANLI SKOR

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Hatayspor, son karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Teknik direktör Ömer Erdoğan, savunmada sayısız amatörce hata yaptığı için oyuncularına haklı olarak öfkeliydi. Şimdiye kadar yenen 38 golün de gösterdiği gibi bu sezon yinelenen bir tema oldu. Genç teknik adam, takımının defans sorunlarına çözüm bulana kadar Hatayspor'un istikrarsız performansı devam edecek.