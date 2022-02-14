Hatayspor - Göztepe CANLI SKOR
Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Orta sıralarda yer alan Hatayspor'la ligde kalma mücadelesi veren Göztepe karşılaşmasında her iki takımın da hedefi mutlak galibiyet. Hatayspor - Göztepe maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde, 36 puan -3 averaj ile 8. sırada yer alan Hatayspor, 27 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Hatayspor kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi. Göztepe deplasmanda oynadığı son 11 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi ve deplasmanda oynadığı son 11 maçta kalesinde gol gördü.
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor, son karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Teknik direktör Ömer Erdoğan, savunmada sayısız amatörce hata yaptığı için oyuncularına haklı olarak öfkeliydi. Şimdiye kadar yenen 38 golün de gösterdiği gibi bu sezon yinelenen bir tema oldu. Genç teknik adam, takımının defans sorunlarına çözüm bulana kadar Hatayspor'un istikrarsız performansı devam edecek.
Göztepe , son lig maçında Altay'a karşı sürpriz bir 2-0'lık yenilgi aldı. Neredeyse iki düzine pozisyon buldukları için maçı rahat bir şekilde kazanmaları gerekirdi, ancak kale önünde oyuncular son vuruşlarda yetersiz kaldı. Onlardan farklı olarak Altay, iki organize atağında iki gol buldu. Göztepe'nin aldığı bu yenilgi ligdeki 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Göztepe'nin kadrosu, Hatay'a büyük sorunlar çıkarabilecek yetenekli oyunculardan oluşuyor. İzmir ekibi mücadeleden puan ya da puanlar alabilir.
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