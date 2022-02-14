Canlı I Adana Demirspor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

2 KRİTİK İSİM SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in maçta oynaması beklenmiyor. Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.