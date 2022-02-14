Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den Adana Demirspor maçı yorumu
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle:
Oyunun son bölümüne bakarsak 1 puan almamız bir kazanç. İlk yarıda iyi pozisyonlar bulduk ancak 60. dakikadan sonra rakibin üstünlüğüyle geçen bir oyunla karşılaştık. Ben göreve başladığımdan beri ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz maç oldu.
Bugün sakatlıklardan dolayı oyuna hiç müdahale yapamadık. Kupadaki 120 dakika bu durumu getirdi diye düşünüyorum. Hayatımda ilk defa bir maçı mecburi değişiklikler yaparak tamamladım.
Maçları içeride ya da dışarıda olarak ayırt etmiyorum. Doğru oyun, doğru plan, doğru oyuncular her zaman bunlara odaklanıyorum. Umarım Altay maçında seyircimizi ve camiamızı galibiyetle ödüllendiririz.
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