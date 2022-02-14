Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’den Adana Demirspor maçı yorumu

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle:

Oyunun son bölümüne bakarsak 1 puan almamız bir kazanç. İlk yarıda iyi pozisyonlar bulduk ancak 60. dakikadan sonra rakibin üstünlüğüyle geçen bir oyunla karşılaştık. Ben göreve başladığımdan beri ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz maç oldu.