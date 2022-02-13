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Pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Konyaspor maçı sonrası konuştu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Konyaspor maçı sonrası konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı artık şampiyonluk ışığını gördüklerini ifade ederken "Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor. " ifadelerini kullandı. İşte Avcı'nın açıklamalarının detayları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

"ŞAMPİYONLUK IŞIĞINI GÖRÜYORUZ GALİBA"

"Gene büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Şunu mu söylesek, şampiyonluk ışığını görüyoruz galiba. 13 hafta kaldı, 12 puan fark var."

"PIRIL PIRIL BİR ŞAMPİYONLUK IŞIĞI"

"Bugün de şampiyonluk için büyük adımlardan birini attık. Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor. "

"FARKA DA GİDEBİLİRDİK"

"Konyaspor'un bulunduğu yer harika. Buraya çalışarak ve özgüvenleri ile geldiler. Her bölgede çok iyi planları olan bir takım. Biz de bu planlara karşı iyi çalıştık. Bugün farka da gidebilirdik."

BİR TARAFTAR HEYECANDAN VEFAT ETTİ

"Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu."

İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR

"Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Puan farkının hiç olmadığını düşünerek, en iyisini yapmak istiyoruz."

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