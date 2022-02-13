Pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Konyaspor maçı sonrası konuştu

İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR

"Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Puan farkının hiç olmadığını düşünerek, en iyisini yapmak istiyoruz."