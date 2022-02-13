Pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Konyaspor maçı sonrası konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı artık şampiyonluk ışığını gördüklerini ifade ederken "Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor. " ifadelerini kullandı. İşte Avcı'nın açıklamalarının detayları...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.
"ŞAMPİYONLUK IŞIĞINI GÖRÜYORUZ GALİBA"
"Gene büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Şunu mu söylesek, şampiyonluk ışığını görüyoruz galiba. 13 hafta kaldı, 12 puan fark var."
"PIRIL PIRIL BİR ŞAMPİYONLUK IŞIĞI"
"Bugün de şampiyonluk için büyük adımlardan birini attık. Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor. "
"FARKA DA GİDEBİLİRDİK"
"Konyaspor'un bulunduğu yer harika. Buraya çalışarak ve özgüvenleri ile geldiler. Her bölgede çok iyi planları olan bir takım. Biz de bu planlara karşı iyi çalıştık. Bugün farka da gidebilirdik."
BİR TARAFTAR HEYECANDAN VEFAT ETTİ
"Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu."
İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR
"Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Puan farkının hiç olmadığını düşünerek, en iyisini yapmak istiyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?
- 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?
- SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...
- Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...
- Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK'lı olanlar dikkat...
- Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? İşte hayatı...
- Mazot ve gübre ödemeleri sorgulama: Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden iddiası! Sevilen oyuncunun yeni adresi belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
- Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de çıkacak mı?
- Komik Sevgililer Günü mesajları sözleri! Birbirinden komik eğlenceli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinleri Şubat'ta bitecek mi?