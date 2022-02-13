Trabzonspor’a Marek Hamsik müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu maç öncesi takımla birlikte çalıştı.