Trabzonspor'a Marek Hamsik müjdesi!
Süper Lig lideri Trabzonspor, takipçisi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin yıldızı Hamsik, takımla çalışmalara başladı. Karadeniz Fırtınası'nın çalışmalarında iyi bir görüntü veren Hamsik için son karar teknik direktör Abdullah Avcı'nın olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu maç öncesi takımla birlikte çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı.
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