Enes Ünal’ın dublesi Getafe’ye yetmedi! Nefes kesen maç Atletico Madrid’in

Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.

Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı.