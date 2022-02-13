Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç? Süper Lig'de şampiyonluk yarışıiçin kritik karşılaşma Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak. Bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor.