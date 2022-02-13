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Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç?

Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç? Trabzonspor Konyaspor maç saati futbol severler tarafından araştırılıyor. Ligde şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik karşılaşmada Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşacak. Peki; Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç? Süper Lig'de şampiyonluk yarışıiçin kritik karşılaşma Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak. Bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Peres yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-mavili ekipte zorlu mücadele öncesinde Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswill, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Ahmed Hassan,

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