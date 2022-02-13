Trabzonspor - Konyaspor CANLI SKOR | Zirvede kritik maç

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak.

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Bir maç eksiği olan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor.