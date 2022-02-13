13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor - Konyaspor CANLI SKOR | Zirvede kritik maç

Trabzonspor - Konyaspor CANLI SKOR | Zirvede kritik maç

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
ABONE OL
Trabzonspor - Konyaspor CANLI SKOR | Zirvede kritik maç

Süper Lig'in 25. haftası zirve mücadelesine sahne oluyor. Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Trabzonspor - Konyaspor mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Bir maç eksiği olan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor.

11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.

SARI KART ALARMI

Bordo-mavili takımda, kritik Konyaspor maçı öncesi Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA