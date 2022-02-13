Canlı I Kasımpaşa - Alanyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Umut Bozok

Alanyaspor: Marafona, Furkan, Çağan, Ahmet, Fatih, Novais, Emirhan, Oğuz, Efkan, Candeias, Eduardo