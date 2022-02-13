13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı I Kasımpaşa - Alanyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

Canlı I Kasımpaşa - Alanyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
ABONE OL
Canlı I Kasımpaşa - Alanyaspor CANLI SKOR Süper Lig’de kritik karşılaşma

Kasımpaşa Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlyacak. 5 maçlık serisi Trabzon'da sona eren Kasımpaşa yeniden çıkış ararken, Akdeniz ekibi yenilmezlik serisini 7 maça taşımak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Umut Bozok

Alanyaspor: Marafona, Furkan, Çağan, Ahmet, Fatih, Novais, Emirhan, Oğuz, Efkan, Candeias, Eduardo

KASIMPAŞA YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor 'u ağırlayacak. 6 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor karşısında sona eren Kasımpaşa, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maça taşımak için sahaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA