Canlı I Kasımpaşa - Alanyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma
Kasımpaşa Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlyacak. 5 maçlık serisi Trabzon'da sona eren Kasımpaşa yeniden çıkış ararken, Akdeniz ekibi yenilmezlik serisini 7 maça taşımak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Umut Bozok
Alanyaspor: Marafona, Furkan, Çağan, Ahmet, Fatih, Novais, Emirhan, Oğuz, Efkan, Candeias, Eduardo
KASIMPAŞA YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor 'u ağırlayacak. 6 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor karşısında sona eren Kasımpaşa, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maça taşımak için sahaya çıktı.
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