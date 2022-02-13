Fatih Terim başkan Hagi teknik direktör iddiası! Hagi’den açıklama geldi

HAGI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Digi Sport'ta yer alan habere göre Voluntari maçı sonrası Galatasaray iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi." ifadelerini kullandı.