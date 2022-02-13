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Fatih Terim başkan Hagi teknik direktör iddiası! Hagi'den açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Fatih Terim başkan Hagi teknik direktör iddiası! Hagi’den açıklama geldi

Son dakika haberine göre: Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar'a başkan olacağı ve kendisini teknik direktörlük görevine getirileceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bu sezon istenilen performansı uzağında kalan Galatasaray, Burak Elmas yönetimi ile birlikte kötü dönemden geçiyor. Başarılı bir grafik çizemeyen sarı kırmızılılarda alınan kötü sonuçlar ve tartışmalı kararlar sonucu, yönetime istifa protestoları geliyor.

YENİ BAŞKAN FATİH TERİM

Burak Elmas'ın Fatih Terim ile yolları ayırarak, Domenec Torrent ile anlaşma sağlaması ve Torrrent ile henüz 3 puan ile tanışılamaması, tepkileri artıran bir başka nokta. Özellikle Terim ile ayrılık şekli, taraftarın tepkisindeki ana faktör olurken, takımın aldığı kötü sonuçların tüm faturası Burak Elmas yönetimi ve futbolculara kesiliyor. Elmas'ın istifa etmesi halinde ise yeni başkanın Fatih Terim olacağı konuşuluyor.

TAKIMIN BAŞINA GHEORGHE HAGI

Fatih Terim'in adaylığını koyup, Galatasaray Başkanlığı'na seçilmesi halinde ise Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörlüğüne Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilerek, Gheorghe Hagi'nin getirileceği iddia edildi. Gheorghe Hagi'den ise bu iddialara yanıt geldi.

HAGI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Digi Sport'ta yer alan habere göre Voluntari maçı sonrası Galatasaray iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi." ifadelerini kullandı.

HAGI'NİN GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ KARNESİ

2003'ün Mart ayında Galatasaray teknik direktörlüğü görevine getirilen Gheorghe Hagi, 2005 Mayısında görevden ayrılmıştı. Hagi, 2010 yılının Ekim ayında tekrar göreve geldi ve 2011 Martta, ikinci dönemine de son verildi.

İLK DÖNEMİNDE TÜRKİYE KUPASI'NI ALDI

Sarı-Kırmızılılar ile ilk döneminde 47 maça çıkan teknik adam, 33 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak, 2,21 puan ortalaması yakaladı. hagi 2004/05 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

İKİNCİ DÖNEMİNDE 1,25 PUAN

2010/11 sezonunda ikinci Galatasaray dönemine başlayan Hagi, 24 karşılaşmada, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak, kötü bir grafik çizdi. Galatasaray efsanesi, ikini döneminde 1,25 puan ortalaması tutturdu.

TORRENT, HAGİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Fatih Terim'in ardından göreve gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti. Göreve geldiğinden beri çıktığı 5 Süper Lig maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Torrent, Hagi'den sonra Galatasaray ile ilk 3 maçını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Torrent'in ilk 3 maçı

Hatayspor 4-2 Galatasaray

Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Hagi'nin ilk 3 maçı

Samsunspor 1-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Beşiktaş

Ankaragücü 1-0 Galatasaray

HAGİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 Haziran 2021 tarihinde Romanya temsilcisi FCV Farul Constanta takımında göreve başlayan 57 yaşındaki teknik adam, bu sezon takımı başında 25 maça çıktı. 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Hagi'nin takımı, ligde 39 puan ile 6. sırada yer alıyor.

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