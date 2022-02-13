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Son dakika: Fenerbahçe’den Serdar Dursun açıklaması

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den Serdar Dursun açıklaması

SON DAKİKA | Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe, milli oyuncunun detaylı tetkiklerinin devam ettiğini ve operasyon geçirmesinin planlandığını belirtti.

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