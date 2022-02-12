Son dakika | Erman Toroğlu: Galatasaray'da bir tuhaflık var
Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. A Spor'da maçı ve Galatasaray'ın son durumunu yorumlayan Erman Toroğlu, "Oyuncular arasında bir kopukluk var, bir iletişimsizlik var Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var takımda." dedi.
Süper Lig'de bu sezon sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miguel Cardoso'nun 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düştü.
Maçın son bölümünde baskısını arttıran ve 84. dakikada Mustafa Muhammed ile skoru eşitleyen Galatasaray, kalan bölümde başka gol üretemedi ve taraftarı önünde bir puana razı oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 29, Yukatel Kayserispor ise 35'e çıkardı.
ERMAN TOROĞLU: BİR TUHAFLIK VAR
A Spor'da maçı ve Galatasaray'ın durumunu yorumlayan Erman Toroğlu, "Oyuncular arasında bir kopukluk, bir iletişimsizlik var. Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var." dedi.
SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.
Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.
TORRENT İLE YİNE KAZANAMADI
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.
TARAFTARDAN YÖNETİM VE FUTBOLCULARA TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.
Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.
Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.
MUSTAFA MUHAMMED'İN 6. GOLÜ
Karşılaşmada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mustafa Muhammed, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.
Mısırlı futbolcu, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.
Bu arada Mustafa Muhammed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.
GOMIS DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.
Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.
Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 832 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.
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