Son dakika | Erman Toroğlu: Galatasaray’da bir tuhaflık var

Galatasaray bu sonuçla puanını 29, Yukatel Kayserispor ise 35'e çıkardı.

ERMAN TOROĞLU: BİR TUHAFLIK VAR

A Spor'da maçı ve Galatasaray'ın durumunu yorumlayan Erman Toroğlu, "Oyuncular arasında bir kopukluk, bir iletişimsizlik var. Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var." dedi.