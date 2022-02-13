13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarına veda: Gel dediler geldim git dediler gittim

Galatasaraylı Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarına veda: Gel dediler geldim git dediler gittim

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
ABONE OL
Galatasaraylı Mbaye Diagne’den Galatasaray taraftarına veda: Gel dediler geldim git dediler gittim

Sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına veda etti. Diagne "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA