Beşiktaş'tan Sörloth bombası! İlk görüşme gerçekleşti
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlıların Trabzonspor'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. İşte detaylar...
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.
Beşiktaş yönetimi, Sörloth'ü satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Yapılan ilk görüşmede Alman ekibi kiralamaya sıcak bakmazken, siyah-beyazlılar satın alma opsiyonuyla bu işi sonuçlandırmayı hedefliyor.
ONAY ALMASI GEREKİYOR
Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.
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