Beşiktaş’tan Sörloth bombası! İlk görüşme gerçekleşti

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.

Beşiktaş yönetimi, Sörloth'ü satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Yapılan ilk görüşmede Alman ekibi kiralamaya sıcak bakmazken, siyah-beyazlılar satın alma opsiyonuyla bu işi sonuçlandırmayı hedefliyor.

ONAY ALMASI GEREKİYOR

Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.