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CANLI | Antalyaspor Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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CANLI | Antalyaspor Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Antalya'daki zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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