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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

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