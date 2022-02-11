Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak. İşte, Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin 7 sporcuyla yer alacağı kış olimpiyat oyunlarına ilişkin bilgiler merak edilerek "Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, TRT ve D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
TÜRK BAYRAĞINI KİM TAŞIYACAK?
Büyük bir görsel şölenin olacağı açılışta Türk kafilesinde bayrağı kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile sürat patenci sporcusu Furkan Akar taşıyacak.
7 SPORCUMUZ TEMSİL EDECEK!
Ülkemizi turnuvada 4 spor dalında 7 sporcumuz temsil edecek. Milli sporcuların listesi şu şekilde:
Özlem Çakıroğlu
Berkin Usta
Fatih Arda İpçioğlu
Özlem Ceren Dursun
Ayşenur Duman
Yusuf Emre Fırat
Furkan Akar Pekin
KIŞ OLİMPİYATLARI TARİHÇESİ
Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tarafından organize edilen ve 4 yılda bir önceden seçilen bir şehirde yapılan spor oyunları organizasyonudur. Yaz oyunlarının aksine kayak ve buz hokeyi gibi kar ve buz üzerinde yapılmaya müsait sporları içerir.
Oyunlar 2002 yılında Salt Lake City'de (ABD) yapılmıştır. 2006 Torino (İtalya) Oyunları ise 10 Şubat 2006 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlamış ve 17 gün boyunca süren müsabakalar sonunda sonuçlanmıştır.
Oyunları 2014 yılında yapma hakkı UOK tarafından Rusya'nın Soçi şehrine verilmiştir. 2018 yılında ise Kış Olimpiyatları Güney Kore'de Pyeongchang şehrinde düzenlenmiştir.
İlk kış olimpiyat oyunları 1924 yılında Fransa'da düzenlendi. 16 ülkenin katıldığı organizasyonda 292 sporcu yarıştı.
Kış Olimpiyatları'nı düzenleyen son ülke ise 2018 yılında Güney Kore oldu.
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- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
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