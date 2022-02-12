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CANLI | Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 12.02.2022
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CANLI | Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Giresunspor ile Fenerbahçe Süper Lig 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Giresunspor-Fenerbahçe maçı, Giresun Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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