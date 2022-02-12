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Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig güncel puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Trabzonspor'un 57 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de 25. hafta maçları devam ediyor. Bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yeniden şekillenecek. Peki, STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte 12 Şubat Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta perdeis dün oynanan Altay - Rizespor maçı ile başladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla puan durumu yeniden şekillenecek. Ligde zirve yarışı sürerken, futbolseverler tarafından güncel puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte 12 Şubat Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

İşte Süper Lig'de 25. hafta tamamlanan maç sonuçları:

11 ŞUBAT CUMA

Altay - Rizespor: 0-0

12 ŞUBAT CUMARTESİ

Başakşehir - Gaziantep FK:

Giresunspor - Fenerbahçe:

Galatasaray - Kayserispor:

13 ŞUBAT PAZAR

Sivasspor - Yeni Malatyaspor:

Antalyaspor - Fatih Karagümrük:

Kasımpaşa - Alanyaspor:

Trabzonspor - Konyaspor:

14 ŞUBAT PAZARTESİ

Adana Demirspor - Beşiktaş:

Hatayspor - Göztepe:

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 25. hafta tamamlanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 24 17 6 1 42 17 25 57
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 14 6 3 35 16 19 48
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 24 11 7 6 38 26 12 40
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 34 8 39
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 11 4 8 32 23 9 37
6.FENERBAHÇE A.Ş. 24 10 7 7 36 29 7 37
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 10 7 7 35 31 4 37
8.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 11 3 10 35 38 -3 36
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 10 5 8 32 29 3 35
10.YUKATEL KAYSERİSPOR 24 9 7 8 35 35 0 34
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 24 9 6 9 30 36 -6 33
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 7 10 7 31 29 2 31
13.GALATASARAY A.Ş. 24 7 7 10 29 34 -5 28
14.KASIMPAŞA A.Ş. 24 7 6 11 30 32 -2 27
15.GÖZTEPE A.Ş. 24 7 6 11 28 33 -5 27
16.GZT GİRESUNSPOR 24 7 5 12 22 26 -4 26
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 6 7 11 23 34 -11 25
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 6 5 14 22 42 -20 23
19.ALTAY 25 6 4 15 26 38 -12 22
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 23 4 4 15 18 39 -21 16

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