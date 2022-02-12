Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta perdeis dün oynanan Altay - Rizespor maçı ile başladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla puan durumu yeniden şekillenecek. Ligde zirve yarışı sürerken, futbolseverler tarafından güncel puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte 12 Şubat Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

İşte Süper Lig'de 25. hafta tamamlanan maç sonuçları: