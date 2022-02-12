Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları
SPOR ahaber.com.tr
Süper Lig güncel puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Trabzonspor'un 57 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de 25. hafta maçları devam ediyor. Bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yeniden şekillenecek. Peki, STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte 12 Şubat Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta perdeis dün oynanan Altay - Rizespor maçı ile başladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla puan durumu yeniden şekillenecek. Ligde zirve yarışı sürerken, futbolseverler tarafından güncel puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte 12 Şubat Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
İşte Süper Lig'de 25. hafta tamamlanan maç sonuçları:
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de 25. hafta tamamlanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|24
|17
|6
|1
|42
|17
|25
|57
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|14
|6
|3
|35
|16
|19
|48
|3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|24
|11
|7
|6
|38
|26
|12
|40
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|11
|6
|7
|42
|34
|8
|39
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|11
|4
|8
|32
|23
|9
|37
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|24
|10
|7
|7
|36
|29
|7
|37
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|24
|10
|7
|7
|35
|31
|4
|37
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|11
|3
|10
|35
|38
|-3
|36
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|23
|10
|5
|8
|32
|29
|3
|35
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|24
|9
|7
|8
|35
|35
|0
|34
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|9
|6
|9
|30
|36
|-6
|33
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|7
|10
|7
|31
|29
|2
|31
|13.GALATASARAY A.Ş.
|24
|7
|7
|10
|29
|34
|-5
|28
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|24
|7
|6
|11
|30
|32
|-2
|27
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|24
|7
|6
|11
|28
|33
|-5
|27
|16.GZT GİRESUNSPOR
|24
|7
|5
|12
|22
|26
|-4
|26
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|24
|6
|7
|11
|23
|34
|-11
|25
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|25
|6
|5
|14
|22
|42
|-20
|23
|19.ALTAY
|25
|6
|4
|15
|26
|38
|-12
|22
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|23
|4
|4
|15
|18
|39
|-21
|16
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