Galatasaray - Kayserispor CANLI SKOR | Aslan galibiyet peşinde





Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.



Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi.



Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ise Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.