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Galatasaray - Kayserispor CANLI SKOR | Aslan galibiyet peşinde

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Galatasaray - Kayserispor CANLI SKOR | Aslan galibiyet peşinde

Son dakika spor haberleri... Ligde haftalardır galibiyet yüzü görmeyen ve küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray - Kayserispor maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.



Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ise Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

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