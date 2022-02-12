Medipol Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU

15'inci dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi'nin rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23'üncü dakikada orta alanda kaptığı topla birlikte Gaziantep FK ceza sahasına doğru kat eden Pizzi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

34'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Gaziantep yarı sahasının ortalarında Okaka, yaptığı baskı ile Ertuğrul'dan topu kazandı. Topla buluşan Trezeguet bekletmeden pasını Pizzi'ye verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.