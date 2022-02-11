11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?

ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl? ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Takımlarının final yolunun ortaya çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi merak ediliyor. Peki; ZTK kura çekimi eşleşmeler nasıl?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl? ZTK kura çekimi hangi kanalda? Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olacak. Yapılacak kura çekimiyle birlikte takımların final yolları belirleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA