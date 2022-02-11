ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.