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Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman?

Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman? Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’nin rakibi Giresunspor olacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Giresunspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki; Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği sorunun yanıtı!

Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında oynanacak Giresunspor Fenerbahçe mücadelesinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe için bu maç kritik önem taşıyor. Peki; Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 25. Haftası'nda Giresunspor ile Fenerbahçe 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak. Mücadele BeIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Ev sahibi Giresunspor'da Erol Can Akdağ ve Flávio sakatlıkları sebebiyle forma giyemecek.

Fenerbahçe'de ise Mesut Özil, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Miğha Zajc ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle takımlarına destek veremeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Muhammed, Diabaté, Shapi Suleymanov, Sergio, Umut

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Ozan, Osayi-Samuel, Valencia, Berisha

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