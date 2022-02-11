Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında oynanacak Giresunspor Fenerbahçe mücadelesinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe için bu maç kritik önem taşıyor. Peki; Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?