Beşiktaş’ın eski oyuncusu Gary Medel’e ölüm tehditleri

TEHDİTLER ALIYOR

Kazanın diğer tarafı, Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve mesajlarla tehditlerde bulundu. Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Babam kendisini kovalayanlardan korku ve olay yerinden uzaklaştı. Çünkü babamı kovalayanlar hakaret ettiler" şeklinde konuştu.

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