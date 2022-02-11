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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı sona erdi, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kaptı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu sona erdi. 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanan maçların ardından Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kapan takımlar oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, bugün saat 14.30'da yapılacak. A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Seri başı olan takımlar:

Beşiktaş

Trabzonspor

Sivasspor

Alanyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

Fatih Karagümrük

Gaziantep FK

Antalyaspor

Kayserispor

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