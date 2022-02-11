11 Şubat 2022, Cuma
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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor İH Konyaspor müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.

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