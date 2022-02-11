11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Atalanta'ya evinde büyük şok! Atalanta 2-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU)

Atalanta'ya evinde büyük şok! Atalanta 2-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU)

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Atalanta’ya evinde büyük şok! Atalanta 2-3 Fiorentina MAÇ SONUCU

İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında evinde Fiorentina'yı ağırlayan Atalanta karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Milenkovic attı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA