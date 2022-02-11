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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Heyecan dozu yüksek geçen Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takımın mücadele edeceği çeyrek finalde hangi takımların eşleştiği merak ediliyor. 2021-2022 sezonunda 132 takımın mücadele ettiği turnuvada geriye sadece 8 takım kaldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl? 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreni ile belli oldu. Kupada çeyrek final müsabakalarının eşleşmeleri belirlenirken, karşılaşmaların detayları da açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl? 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak? İşte haberin detayları...

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak.

YARI FİNAL NE ZAMAN?

Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

EŞLEŞMELER

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

ÇEYREK FİNAL

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

YARI FİNAL

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

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