Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreni ile belli oldu. Kupada çeyrek final müsabakalarının eşleşmeleri belirlenirken, karşılaşmaların detayları da açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl? 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak? İşte haberin detayları...

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak.