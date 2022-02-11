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Beşiktaş'ın hedefi Aaron Boupendza

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Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Beşiktaş’ın hedefi Aaron Boupendza

Son dakika Beşiktaş golcü haberi...Siyah beyazlı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartalın 1 numaralı forvet adayı Aaron Boupendza.

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