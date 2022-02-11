Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 25. hafta GS Kayseri maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki gösterdiği başarıyı ligde gösteremeyen Galatasaray, ligin 25. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Eski yıldız golcüsü Gomis'i transfer ederek çıkış yakalamak isteyen Galatasaray'da hedef galibiyet. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 25. hafta GS Kayseri maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı. Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 25. hafta GS Kayseri maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 25. hafta Galatasaray - Kayserispor maço 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.
TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.
GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 52. RANDEVUDA
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.
Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
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